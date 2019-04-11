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Дальнее зарубежье 11.04.2019 21:28

ЕС осудил израильскую политику поселений на палестинской территории

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выступил с осуждением поселенческой политики Израиля на палестинской территории.

"Позиция Европейского союза в отношении израильской политики поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, такая политика "подрывает жизнеспособность решения (палестино-израильского конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств и перспективы прочного мира, как это подтверждено в резолюции 2334 Совета Безопасности ООН".

ЕВС напоминает, что на прошлой неделе Высший совет по планированию гражданской администрации Израиля объявил о планах строительства более 4,6 тыс. новых единиц жилья для израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПОСЕЛЕНИЯ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]