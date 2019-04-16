В Пхеньяне призывают Сеул решать межкорейские вопросы без иностранного вмешательства

Ведущая северокорейская газета "Нодон синмун" во вторник выпустила статью, в которой призывает Южную Корею не прибегать к иностранной помощи для решения межкорейских вопросов.

"Межкорейские отношения - это внутреннее дело. Вопросы должны решаться независимым образом, народы Севера и Юга должны самостоятельно принимать решения", - пишет "Нодон синмун", которая является органом ЦК Трудовой партии Кореи.

"Зависимость от внешних сил - это путь к уничтожению страны, а сотрудничество между нашим народом - это пусть к миру и единству", - отмечает издание.

В свою очередь северокорейский сайт Meari также разместил подобный призыв.

"Нет права или причины для того, чтобы внешние силы вмешивались в отношениях Севера и Юга", - говорится в сообщении.