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Дальнее зарубежье 16.04.2019 15:16

В Пхеньяне призывают Сеул решать межкорейские вопросы без иностранного вмешательства

Ведущая северокорейская газета "Нодон синмун" во вторник выпустила статью, в которой призывает Южную Корею не прибегать к иностранной помощи для решения межкорейских вопросов.

"Межкорейские отношения - это внутреннее дело. Вопросы должны решаться независимым образом, народы Севера и Юга должны самостоятельно принимать решения", - пишет "Нодон синмун", которая является органом ЦК Трудовой партии Кореи.

"Зависимость от внешних сил - это путь к уничтожению страны, а сотрудничество между нашим народом - это пусть к миру и единству", - отмечает издание.

В свою очередь северокорейский сайт Meari также разместил подобный призыв.

"Нет права или причины для того, чтобы внешние силы вмешивались в отношениях Севера и Юга", - говорится в сообщении.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]