В Пхеньяне призывают Сеул решать межкорейские вопросы без иностранного вмешательства

Ведущая северокорейская газета "Нодон синмун" во вторник выпустила статью, в которой призывает Южную Корею не прибегать к иностранной помощи для решения межкорейских вопросов.
"Межкорейские отношения - это внутреннее дело. Вопросы должны решаться независимым образом, народы Севера и Юга должны самостоятельно принимать решения", - пишет "Нодон синмун", которая является органом ЦК Трудовой партии Кореи.
"Зависимость от внешних сил - это путь к уничтожению страны, а сотрудничество между нашим народом - это пусть к миру и единству", - отмечает издание.
В свою очередь северокорейский сайт Meari также разместил подобный призыв.
"Нет права или причины для того, чтобы внешние силы вмешивались в отношениях Севера и Юга", - говорится в сообщении.
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Турция может временно разместить в Азербайджане ЗРС С-400, приобретаемые у России - СМИ
Глава МИД Азербайджана обсудит в Польше вопросы расширения двустороннего сотрудничества
Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора
Вложения "Газпром нефти" в Новопорт до 2030г составят 600 млрд руб., проект перешел на возврат инвестиций
"Газпром нефть": ОПЕК+ нужно сбалансировать интересы производителей по доле рынка с целевой ценой нефти
Первую серию нового сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 17,4 млн американцев
Президент Азербайджана надеется на скорейшее восстановление Собора Парижской богоматери
На Amazon подскочили продажи "Собора Парижской Богоматери" Гюго после пожара в Нотр-Даме
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора
Азербайджанский танцор стал победителем международного конкурса в Москве
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»