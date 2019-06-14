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Регион 14.06.2019 17:12

Китай и Россия открыли новую эпоху в отношениях с визитом Си Цзиньпина - посол КНР в РФ

Китай и Россия вступили в новую эпоху развития отношений, начало ей положил визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и Санкт-Петербург, заявил "Интерфаксу" посол КНР в РФ Ли Хуэй.

"Одним из самых больших достижений нынешнего визита является то, что обе стороны еще раз оценили состояние и содержание отношений между двумя странами и совместно открыли новую эпоху в этих на более высоком уровне в условиях их быстрого развития", - сказал посол.

Он отметил, что отличительными чертами визита председателя КНР можно назвать сжатые сроки, плотный график, богатое содержание, дружественную атмосферу.

Ли Хуэй сказал, что лидеры двух государств решили продолжать следовать основной цели договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией и духу других документов о двусторонних отношениях, развивать всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.

"Что касается политического сотрудничества, то Китай и Россия будут и впредь использовать высокую степень политического доверия в качестве краеугольного камня", - заявил дипломат.

По его оценке, итоги визита китайского руководителя в Россию подтвердили, что обе страны будут и впредь "создавать благоприятные условия для собственного стабильного развития и эффективно реагировать на различные традиционные и новые угрозы и вызовы в сфере безопасности".

Ли Хуэй добавил, что в области делового сотрудничества стороны будут стремиться к тому, чтобы "на основе глубокого совпадения интересов получать взаимную выгоду и обоюдный выигрыш".

По словам посла, в сфере международного взаимодействия Китай и Россия "будут всеми силами защищать мир и стабильность во всем мире, отстаивать международную справедливость, содействовать уважению норм международного права, продвигать демократизацию международных отношений и способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении".

Полный текст интервью с послом КНР будет опубликован на сайте "Интерфакса" (www.interfax.ru).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]