Чехия и Венгрия в мае практически не пострадали от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба", в то время как поставки в Словакию снизились на 70 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.
Транспортировка нефти в Польшу упала только на 30 тыс. б/с.
"Наибольший эффект, как и ожидалось, был в Германии, где поставки сократились на 110 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с, но это примерно на 60 тыс. б/с выше нашей оценки", - отмечает агентство.
"Россия сообщила, что 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены до нормальных объемов, но на момент написания отчета Германия, последний пункт на северной ветке системы, еще не получала полных объемов", - добавляет МЭА.
Кроме того польский трубопроводный оператор заявил, что потоки "Дружбы" могут быть временно остановлены "для борьбы с загрязненной нефтью, которая все еще остается в системе", пишет агентство.
Как пояснил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, в соответствии с утвержденной "дорожной картой", МН "Дружба" с 1 июля заработал в полном объеме в направлении европейских стран, однако в течение месяца объемы нефти могут поступать неравномерно. "Месячный план без ограничений в соответствии с заявками нефтекомпаний", - уточнил он.
Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приёма нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. "Транснефть" уверяла, что загрязнение нефтепровода "Дружба" не привело к вытеснению российской нефти на традиционных рынках сбыта, поскольку трубные поставки из России были замещены морскими поставками из российских портов.
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