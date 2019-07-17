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СНГ 17.07.2019 13:31

На саммите с РФ в Иерусалиме США и Израиль требовали от Москвы гарантировать вывод иранских сил из Ливана и Ирака - СМИ

На трехсторонней встрече США, РФ и Израиля, состоявшейся в июне в Иерусалиме, американская и израильская стороны настаивали на том, чтобы Москва гарантировала вывод иранских сил не только из Сирии, но и из Ливана и Ирака, сообщает газета "Таймс оф Израэл" в среду.

Так, по мнению Вашингтона, уход Ирана из Сирии не будет значить что-либо, если Тегеран сохранит присутствие в Ливане и Ираке.

При этом, отмечает "Таймс оф Израэл", это требование США и Израиля рассматривалась как условие для того, что обе стороны поддержали долговременное мирное соглашение для Сирии.

На переговорах в Иерусалиме советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат в особенности указывали на опасность строительства Ираном предприятий по производству высокоточных ракет для движения "Хезболла", а также передачу шиитскому ополчению в Ираке ракет большой дальности, способных достигнуть Израиля.

Представители США и Израиля также заявляли, что Россия, в качестве первого шага в отношении Ирана, могла бы гарантировать вывод тяжелых иранских вооружений из Сирии, включая ракеты большой дальности.

Однако реакция российской стороны на призыв США и Израиля неизвестна, отмечает газета.

25 июня в Иерусалиме состоялись переговоры Болтона, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и Бен-Шаббата по Сирии.

В это время перед переговорами с Патрушевым премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль "никогда не допустит, чтобы у Ирана были военные базы близ наших границ. И мы (Израиль - ИФ) сделаем все, что в наших силах, чтобы у Ирана не было ядерного оружия".

После встречи в Иерусалиме Болтон охарактеризовал ее как "историческую".

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Тэги: США, РОССИЯ, ИРАН, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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