На саммите с РФ в Иерусалиме США и Израиль требовали от Москвы гарантировать вывод иранских сил из Ливана и Ирака - СМИ

На трехсторонней встрече США, РФ и Израиля, состоявшейся в июне в Иерусалиме, американская и израильская стороны настаивали на том, чтобы Москва гарантировала вывод иранских сил не только из Сирии, но и из Ливана и Ирака, сообщает газета "Таймс оф Израэл" в среду.
Так, по мнению Вашингтона, уход Ирана из Сирии не будет значить что-либо, если Тегеран сохранит присутствие в Ливане и Ираке.
При этом, отмечает "Таймс оф Израэл", это требование США и Израиля рассматривалась как условие для того, что обе стороны поддержали долговременное мирное соглашение для Сирии.
На переговорах в Иерусалиме советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат в особенности указывали на опасность строительства Ираном предприятий по производству высокоточных ракет для движения "Хезболла", а также передачу шиитскому ополчению в Ираке ракет большой дальности, способных достигнуть Израиля.
Представители США и Израиля также заявляли, что Россия, в качестве первого шага в отношении Ирана, могла бы гарантировать вывод тяжелых иранских вооружений из Сирии, включая ракеты большой дальности.
Однако реакция российской стороны на призыв США и Израиля неизвестна, отмечает газета.
25 июня в Иерусалиме состоялись переговоры Болтона, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и Бен-Шаббата по Сирии.
В это время перед переговорами с Патрушевым премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль "никогда не допустит, чтобы у Ирана были военные базы близ наших границ. И мы (Израиль - ИФ) сделаем все, что в наших силах, чтобы у Ирана не было ядерного оружия".
После встречи в Иерусалиме Болтон охарактеризовал ее как "историческую".
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