Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0243 GBR   2.091 TRY   0.2481

Цена на нефть

29.06   $/bbl WTI 39.70 1.21 Brent 41.71 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Культура 30.06.2020 20:34

AMC отложила открытие кинотеатров в США до 30 июля на фоне переноса двух крупных кинопремьер

Американская AMC Entertainment Holdings Inc. на две недели отложила начало возобновления работы своих кинотеатров в США после переноса премьер фильмов Walt Disney Co. "Мулан" и Warner Bros. "Довод".

Как сообщается в пресс-релизе AMC, 450 кинотеатров начнут работать 30 июля, а в начале августа откроются остальные более чем 150 кинотеатров сети в США. Ранее компания планирована начать их открытие с 15 июля.

"Новая дата открытия соответствует обновленному расписанию крупных премьер - Warner Bros. "Довод" (12 августа) и Walt Disney "Мулан" (21 августа)", - говорится в сообщении.

США станет последней страной, где AMC возобновит работу кинотеатров, закрытых из-за вспышки коронавируса. В компании отметили, что ее кинотеатры в 14 странах в Европе и на Ближнем Востоке уже были открыты в июне или планируют возобновить работу в июле.

AMC рассчитывает, что к началу августа почти все из примерно 1 тыс. кинотеатров сети будут работать.

Как отмечает The Wall Street Journal, маленькие кинотеатры уже начали открываться в некоторых штатах и демонстрировать старые фильмы ограниченному числу зрителей. Однако три крупнейшие сети - AMC, Regal Entertainment Group (принадлежит Cineworld Group Plc) и Cinemark Holdings Inc. - отложили возобновление работы до выхода новых фильмов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОМПАНИЯ, КИНОТЕАТРЫ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


США призывают Европу отказаться от услуг китайского производителя оборудования для досмотра Remington готовится к банкротству, ведет переговоры о продаже с резервацией навахо США снимают запрет на работу американских компаний с китайской Huawei - американский Минторг Американская Moderna сообщила о положительных результатах начальных клинических испытаний вакцины от коронавируса Johnson & Johnson планирует начать испытания вакцины от коронавируса на людях к сентябрю Juul сократит до 15% персонала ради урегулирования конфликта с властями

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]