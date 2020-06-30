AMC отложила открытие кинотеатров в США до 30 июля на фоне переноса двух крупных кинопремьер

Американская AMC Entertainment Holdings Inc. на две недели отложила начало возобновления работы своих кинотеатров в США после переноса премьер фильмов Walt Disney Co. "Мулан" и Warner Bros. "Довод".

Как сообщается в пресс-релизе AMC, 450 кинотеатров начнут работать 30 июля, а в начале августа откроются остальные более чем 150 кинотеатров сети в США. Ранее компания планирована начать их открытие с 15 июля.

"Новая дата открытия соответствует обновленному расписанию крупных премьер - Warner Bros. "Довод" (12 августа) и Walt Disney "Мулан" (21 августа)", - говорится в сообщении.

США станет последней страной, где AMC возобновит работу кинотеатров, закрытых из-за вспышки коронавируса. В компании отметили, что ее кинотеатры в 14 странах в Европе и на Ближнем Востоке уже были открыты в июне или планируют возобновить работу в июле.

AMC рассчитывает, что к началу августа почти все из примерно 1 тыс. кинотеатров сети будут работать.

Как отмечает The Wall Street Journal, маленькие кинотеатры уже начали открываться в некоторых штатах и демонстрировать старые фильмы ограниченному числу зрителей. Однако три крупнейшие сети - AMC, Regal Entertainment Group (принадлежит Cineworld Group Plc) и Cinemark Holdings Inc. - отложили возобновление работы до выхода новых фильмов.