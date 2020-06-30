AMC отложила открытие кинотеатров в США до 30 июля на фоне переноса двух крупных кинопремьер

Американская AMC Entertainment Holdings Inc. на две недели отложила начало возобновления работы своих кинотеатров в США после переноса премьер фильмов Walt Disney Co. "Мулан" и Warner Bros. "Довод".
Как сообщается в пресс-релизе AMC, 450 кинотеатров начнут работать 30 июля, а в начале августа откроются остальные более чем 150 кинотеатров сети в США. Ранее компания планирована начать их открытие с 15 июля.
"Новая дата открытия соответствует обновленному расписанию крупных премьер - Warner Bros. "Довод" (12 августа) и Walt Disney "Мулан" (21 августа)", - говорится в сообщении.
США станет последней страной, где AMC возобновит работу кинотеатров, закрытых из-за вспышки коронавируса. В компании отметили, что ее кинотеатры в 14 странах в Европе и на Ближнем Востоке уже были открыты в июне или планируют возобновить работу в июле.
AMC рассчитывает, что к началу августа почти все из примерно 1 тыс. кинотеатров сети будут работать.
Как отмечает The Wall Street Journal, маленькие кинотеатры уже начали открываться в некоторых штатах и демонстрировать старые фильмы ограниченному числу зрителей. Однако три крупнейшие сети - AMC, Regal Entertainment Group (принадлежит Cineworld Group Plc) и Cinemark Holdings Inc. - отложили возобновление работы до выхода новых фильмов.
Посредники по Карабаху призывают стороны конфликта предпринять дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня
Главы МИД Азербайджана и Армении в июле проведут еще одну встречу по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и Армении обсуждают урегулирование в Карабахе
Китайская Xian Electric Engineering реконструирует еще две подстанции Укрэнерго за 27 млн евро
Экономика США уже прошла низшую точку при продолжающемся кризисе - глава ФРБ Нью-Йорка
Поставки американской нефти в Белоруссию - долгосрочная программа
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
В Японии начинают клинические испытания вакцины от коронавируса
Зариф призывает мировое сообщество не поддаваться уговорам США в вопросе оружейного эмбарго
Ведущий инфекционист США не исключает, что в стране будет по 100 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог