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Дальнее зарубежье 30.06.2020 20:04

Израиль призвал поторопиться с возвращением международных санкций против Ирана

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал запустить механизм возврата международных санкций в отношении Ирана, отмененных в 2015 году.

"Полагаю, что пришло время начать прямо сейчас реализацию механизма возврата санкций. Не думаю, что мы можем позволить себе ждать. Мы не должны ждать, пока Иран не начнет прорыв к ядерному оружию, поскольку, когда это произойдет, будет уже не до санкций", - заявил Нетаньяху во вторник в Иерусалиме на встрече со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком.

Иран отвергает обвинения в разработке военной ядерной программы.

Ранее Хук пригрозил задействовать этот механизм, если СБ ООН не продлит действие оружейного эмбарго в отношении Ирана, истекающего 18 октября этого года. Против продления эмбарго выступают Россия и Китай, обладающие правом вето.

Механизм возврата санкций прописан Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. В случае его задействования одним из участников СВПД могут быть восстановлены все семь санкционных резолюций, включающих и оружейное эмбарго, которые были отменены резолюцией СБ ООН 2231, одобрившей в июле 2015 года иранскую атомную сделку.

Во вторник СБ ООН рассмотрит ход выполнения резолюции 2231. На заседании по видеосвязи выступит глава МИД Ирана Джавад Зариф.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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