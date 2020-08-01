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Карабахский конфликт 01.08.2020 18:34

МИД Азербайджана считает механизмы прекращения огня с Арменией «техническими вопросами» в рамках урегулирования в Карабахе

Механизмы прекращения огня должны рассматриваться как технические вопросы в рамках вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Если Ереван действительно хочет достичь мира, то он должен положить конец незаконному присутствию ВС Армении на территориях Азербайджана, что и является причиной нарушения режима прекращения огня», - сказала Абдуллаева.

Она также отметила, что обсуждение министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном с «представителями самопровозглашенного незаконного режима, созданного Арменией на территории Азербайджана» ситуации на армяно-азербайджанской границе является очередной провокацией. «Ясно, что проведение подобной встречи с марионеточной структурой является не более чем самообманом»,- добавила Абдуллаева.

«Что касается деэскалации и соблюдения перемирия, то прекращение огня не является решением конфликта. Цель состоит в том, чтобы устранить основные последствия конфликта и, прежде всего, заложить основу для всеобъемлющих и предметных переговоров о выводе войск с оккупированных территорий», - заключила глава пресс-службы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]