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ТЭК 05.08.2020 23:31

Июньский импорт нефти в Индию снизился до самого низкого уровня за последние 5 лет

Импорт нефти в Индию упал в июне до самого низкого уровня с февраля 2015 года, в то время как экспорт нефтепродуктов в годовом исчислении сократился впервые почти за год, пишет The Economic Times со ссылкой на данные министерства нефти и газа страны.

Так, в июне импорт черного золота снизился примерно на 19% по сравнению с аналогичным предыдущим прошлого года - до 13,68 млн тонн, продолжив падение третий месяц подряд.

"Это, вероятно, вызвано еще не полностью восстановившимся спросом на нефть и ожиданием того, что может потребоваться больше времени, чтобы индийский спрос на нефть снова сильно вырос", - полагает аналитик UBS Джованни Стауново. "Наряду с более высоким импортом нефти в начале года резервуары все еще заполнены, что снижает потребность в импорте большего количества сырья на данный момент", - приводит издание его слова.

Спрос на топливо в Индии, третьем по величине импортере и потребителе нефти в мире, упал на 7,8% в июне по сравнению с предыдущим годом, из-за роста заболеваемости коронавирусом и увеличения розничных цен.

"Восстановление спроса на топливо в Индии замедлится, поскольку случаи заболевания коронавирусом продолжают стремительно расти", - полагает старший аналитик рынка OANDA Эдвард Мойя.

Число случаев заболевания COVID-19 в Индии подскочило в конце июля на рекордные 55,078 тыс., до 1,64 млн.

Экспорт нефтепродуктов упал примерно на 6%, что стало первым снижением в годовом исчислении с августа 2019 года, главным образом из-за снижения экспорта дизельного топлива, который достиг самого низкого уровня с апреля прошлого года.

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Тэги: ИНДИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, СПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]