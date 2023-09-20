Индия в июле сократила импорт нефти на 11,8% к июню

Индия в июле импортировала 16,668 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны.
Месяцем ранее страна закупила 18,888 млн тонн. Таким образом, снижение импорта месяц к месяцу составило 11,8%. По отношению к июлю 2022 года поставки сократились на 3,45%.
Тройка основных поставщиков на протяжении 14 месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия поставила 6,756 млн тонн (-11,3% к июню, рост на 8,5% к июлю-2022), Ирак - 3,319 млн тонн (-13,7% м/м и -14,5% к июлю-2022), Саудовская Аравия - 2,356 млн тонн (-5,2% м/м и -12,6% к июлю-2022).
В целом за полугодие Индия импортировала 148,36 млн тонн нефти, что на 15,43% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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