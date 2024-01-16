Прагматичная позиция Индии не позволила нефти взлететь до $200/барр.

Стоимость барреля нефти могла бы превысить отметку $200 в случае, если бы Индия выбирала поставщиков сырья с оглядкой на геополитические конфликты, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он напомнил, что, согласно прогнозам аналитиков, энергопотребление Индии растет в три раза быстрее, чем среднемировое, и за следующие 20 лет оно может достичь 25% доли от глобального показателя.
"То, что сегодня происходит в Индии, я думаю, важно и для всего остального мира. Я был в Давосе, наверное, года два назад, когда российско-украинский фактор занимал умы всех. Я сказал тогда и скажу это сейчас: все эти новые вызовы, с которыми мы вынуждены сталкиваться, мы должны встречать прагматично. И я говорю это не для того, чтобы провоцировать кого-то, а для того, чтобы только упомянуть: если бы Индия решила в этот момент не быть прагматичной (приобретая нефть с дисконтом к рынку - ИФ), мы бы столкнулись с ситуацией, когда (цена на - ИФ) нефть превысила бы $200. Почему? Потому что Индия не может остановиться: мы импортируем 85% нефти, и мы должны решать вопросы доступности (ресурсов - ИФ) и устойчивости" - сказал министр.
Индия - третий по величине потребитель нефти в мире. В январе-октябре 2023 года страна импортировала 201,293 млн тонн нефти (+10,2%). В тройку основных стран-контрагентов с июня 2022 года входит Россия, Ирак и Саудовская Аравия.
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