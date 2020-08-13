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Дальнее зарубежье 13.08.2020 16:43

Трамп считает, что Пекин подкупил некоторые американские СМИ

Ряд американских СМИ регулярно обвиняют Россию, но не трогают Китай, поскольку они куплены Пекином, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Они всегда говорят "Россия", но не упоминают Китай, потому что большинство этих людей подкупил Китай", - сказал Трамп в интервью телеведущей канала Fox Business Марии Бартиромо.

Трамп добавил, что "Китай - это большой горшок с золотом", именно поэтому СМИ предпочитают обвинять Россию, а не Китай, во вмешательстве во внутренние дела США.

Американский президент назвал Пекин "большой проблемой", подчеркнув при этом, что именно он сделал эту проблему "существенно меньшей".

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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]