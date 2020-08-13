Трамп считает, что Пекин подкупил некоторые американские СМИ

Ряд американских СМИ регулярно обвиняют Россию, но не трогают Китай, поскольку они куплены Пекином, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Они всегда говорят "Россия", но не упоминают Китай, потому что большинство этих людей подкупил Китай", - сказал Трамп в интервью телеведущей канала Fox Business Марии Бартиромо.
Трамп добавил, что "Китай - это большой горшок с золотом", именно поэтому СМИ предпочитают обвинять Россию, а не Китай, во вмешательстве во внутренние дела США.
Американский президент назвал Пекин "большой проблемой", подчеркнув при этом, что именно он сделал эту проблему "существенно меньшей".
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