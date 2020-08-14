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Дальнее зарубежье 14.08.2020 20:20

Боррель надеется, что соглашение между Израилем и ОАЭ приведет к отказу от аннексии палестинских территорий

Нормализация отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами принесет пользу обеим сторонам и важна для региональной стабильности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Приостановка аннексии (части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан - ИФ) - шаг позитивный, и от этих планов теперь следует отказаться совсем", - написал глава дипломатии ЕС в твиттере, приветствуя соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

"ЕС надеется на возобновление израильско-палестинских переговоров по урегулированию на основе принципа сосуществования двух государств и параметров, согласованных на международном уровне", - отметил Боррель.

Президент США Дональд Трамп объявил накануне, что власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения по полной нормализации отношений.

"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал Трамп в твиттере.

В соглашении, опубликованном Трампом в этой соцсети, говорится, что, в частности, в рамках достигнутых договоренностей Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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