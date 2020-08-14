Боррель надеется, что соглашение между Израилем и ОАЭ приведет к отказу от аннексии палестинских территорий

Нормализация отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами принесет пользу обеим сторонам и важна для региональной стабильности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Приостановка аннексии (части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан - ИФ) - шаг позитивный, и от этих планов теперь следует отказаться совсем", - написал глава дипломатии ЕС в твиттере, приветствуя соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.
"ЕС надеется на возобновление израильско-палестинских переговоров по урегулированию на основе принципа сосуществования двух государств и параметров, согласованных на международном уровне", - отметил Боррель.
Президент США Дональд Трамп объявил накануне, что власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения по полной нормализации отношений.
"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал Трамп в твиттере.
В соглашении, опубликованном Трампом в этой соцсети, говорится, что, в частности, в рамках достигнутых договоренностей Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.
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