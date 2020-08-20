Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон намерен привлекать к ответственности все страны, которые будут создавать преграды на пути восстановления СБ ООН санкций против Ирана.

"Абсолютно точно", - сказал он в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос ведущего, будут ли введены санкции против России и Китая, если они будут мешать этом процессу.

Помпео добавил: "Если мы увидим, что создаются препятствия на пути восстановления санкций, к ответственности будет привлекаться любая страна".

При этом он, комментируя провал в СБ ООН резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, выразил сожаление, что США не поддержали европейские партнеры, которые, по его словам, "приватно хотели" бы продлить запрет на поставки Тегерану оружия, но связаны выполнением условий соглашения по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД).

Как сообщил Госдепартамент, Помпео отбывает в Нью-Йорк 20-21 августа и сообщит Совету безопасности всемирной организации, что Соединенные Штаты инициируют процесс восстановления санкций ООН в отношении Ирана, говорится в распространенном сообщении американского госдепартамента.

Президент Дональд Трамп перед этим информировал журналистов, что он дал указание о начале процедуры восстановления санкций.

"Сегодня я дал распоряжение госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что США намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции ООН в отношении Ирана", - сказал он на брифинге.

Ранее США добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. Однако при голосовании 15 августа американское предложение получило только два голоса "за": от самих США, а также от Доминиканской республики. Россия и Китай проголосовали "против", а все остальные члены СБ ООН воздержались. Таким образом, проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.