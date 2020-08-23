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Регион 23.08.2020 11:50

Шансы на продление ДСНВ уменьшаются, несмотря на готовность США рассматривать проблему без оглядки на китайский фактор - Рябков

Несмотря на готовность американцев рассматривать проблему продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без условия немедленного привлечения Китая, шансы на продление документа скорее уменьшаются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если и есть определенное уточнение американской позиции, так это в том, что заниматься проблематикой ДСНВ теперь американцы готовы без оглядки на китайский фактор. Но, повторяю то, что говорил раньше: мы не видим, что повышаются шансы на решение Вашингтона в пользу продления, скорее они уменьшаются", - сказал Рябков "Интерфаксу".

По словам замминистра, "мы не видим с американской стороны отхода от их позиции, что в будущих переговорах по контролю над вооружениями Китай должен участвовать в обязательном порядке". "Смены или какой-то корректировки этой позиции не произошло. Соответственно, никакого сближения наших позиций тоже нет", - отметил Рябков.

Как заявил высокопоставленный дипломат, в Москве по-прежнему убеждены, что вопрос об участии или неучастии в таких переговорах - это вопрос суверенного выбора Пекина. "Мы также считаем, что в таких переговорах, коль скоро американцы хотят придать им международный характер, должны в обязательном порядке участвовать Великобритания и Франция в качестве ближайших союзников США, но до тех пор, пока решений КНР, Франция и Великобритания в пользу таких переговоров не приняли, оптимальный путь вперед - двусторонний, российско-американский", - подчеркнул Рябков.

"Не могу сказать, что у нас есть взаимопонимание с Вашингтоном о таком подходе", - добавил он.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями. "Произошел сдвиг", - признал Биллингсли в разговоре с изданием. По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.

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Тэги: РОССИЯ, США, СНВ, РЯБКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]