Шансы на продление ДСНВ уменьшаются, несмотря на готовность США рассматривать проблему без оглядки на китайский фактор - Рябков

Несмотря на готовность американцев рассматривать проблему продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без условия немедленного привлечения Китая, шансы на продление документа скорее уменьшаются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если и есть определенное уточнение американской позиции, так это в том, что заниматься проблематикой ДСНВ теперь американцы готовы без оглядки на китайский фактор. Но, повторяю то, что говорил раньше: мы не видим, что повышаются шансы на решение Вашингтона в пользу продления, скорее они уменьшаются", - сказал Рябков "Интерфаксу".
По словам замминистра, "мы не видим с американской стороны отхода от их позиции, что в будущих переговорах по контролю над вооружениями Китай должен участвовать в обязательном порядке". "Смены или какой-то корректировки этой позиции не произошло. Соответственно, никакого сближения наших позиций тоже нет", - отметил Рябков.
Как заявил высокопоставленный дипломат, в Москве по-прежнему убеждены, что вопрос об участии или неучастии в таких переговорах - это вопрос суверенного выбора Пекина. "Мы также считаем, что в таких переговорах, коль скоро американцы хотят придать им международный характер, должны в обязательном порядке участвовать Великобритания и Франция в качестве ближайших союзников США, но до тех пор, пока решений КНР, Франция и Великобритания в пользу таких переговоров не приняли, оптимальный путь вперед - двусторонний, российско-американский", - подчеркнул Рябков.
"Не могу сказать, что у нас есть взаимопонимание с Вашингтоном о таком подходе", - добавил он.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями. "Произошел сдвиг", - признал Биллингсли в разговоре с изданием. По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 34 раза - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
СД Русснефти рекомендовал дивиденды на "префы" за 2019г в $60 млн
Новое месторождение газа усилит энергобезопасность Турции - президент Алиев
Совет директоров ЛУКОЙЛа 31 августа обсудит развитие в условиях энергетической трансформации
Актриса Лори Локлин получила тюремный срок за подкуп университета
В Азербайджане за сутки выявлены 184 новых случая COVID-19, 3 человека скончались
Сети отелей Accor и IHG рассматривают возможность объединения
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Структура SOCAR AQS будет управлять закупочной деятельностью BP в Азербайджане
В Баку открылась онлайн-выставка «Курская дуга»
Caspian Energy Club организовал ONLAYN B2G FORUM с участием Гималая Мамишева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии