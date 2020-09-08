Межафганские переговоры начнутся в Дохе в ближайшие дни - председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана

Межафганские переговоры, как ожидается, начнутся в столице Катара Дохе в ближайшие дни, сообщил во вторник председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.

"Делегация Афганистана, как ожидается, начнет переговоры с движением "Талибан" через несколько дней", - сказал Абдулла, которого цитируют афганские СМИ.

Накануне представитель президента Афганистана Седик Седикки заявил, что делегация правительства полностью готова к переговорам и ждет, когда о своей готовности заявит "Талибан".

Седикки также сообщил, что передовая группа правительственной делегации урегулировала в Дохе практически все технические вопросы в преддверии переговоров.

В свою очередь, представитель делегации талибов Мухаммад Наим Вардак заявил, что движение будет готово начать мирные переговоры с правительством Афганистана, как только будут освобождены остающиеся в заключении талибы.

Речь идет о семерых боевиках, против освобождения которых выступили Франция и Австралия, считая их причастными к гибели своих граждан.

По данным афганских СМИ, компромисс был найден: семерых талибов переправят в Катар и там освободят. Таким образом, будут устранены последние препятствия на пути запуска мирных переговоров.

Делегация талибов уже находится в Катаре.