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Дальнее зарубежье 13.09.2020 19:15

Премьер Израиля анонсировал установление авиасообщения с Бахрейном в результате нормализации отношений между двумя странами

Между Израилем и Бахрейном, в результате нормализации отношений будет установлено прямое воздушное сообщение, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Между странами будет налажено оживленное и прямое авиасообщение", - сказал он в своем выступлении перед израильским кабинетом министров. Стенограмма выступления была распространена офисом премьера.

Бахрейн станет второй после ОАЭ страной Персидского залива, которая нормализует отношения с Израилем. О намерении установить дипотношения стороны объявили в пятницу текущей недели.

Саудовская Аравия, не признавая Израиль, заявила, что позволит израильским авиалайнерам использовать ее воздушное пространство для полетов в страны Залива.

Оман приветствует решение Бахрейна нормализовать отношения с Израилем и надеется, что оно будет способствовать израильско-палестинскому миру, заявило правительство султаната.

"Оман надеется, что этот новый стратегический путь, избранный некоторыми арабскими странами, будет способствовать достижению мира, основанного на прекращении израильской оккупации палестинских земель и создании независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении.

Однако сам Оман не прокомментировал свои планы, касающиеся перспектив нормализации отношений с Израилем.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, БАХРЕЙН, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]