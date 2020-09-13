Премьер Израиля анонсировал установление авиасообщения с Бахрейном в результате нормализации отношений между двумя странами

Между Израилем и Бахрейном, в результате нормализации отношений будет установлено прямое воздушное сообщение, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Между странами будет налажено оживленное и прямое авиасообщение", - сказал он в своем выступлении перед израильским кабинетом министров. Стенограмма выступления была распространена офисом премьера.

Бахрейн станет второй после ОАЭ страной Персидского залива, которая нормализует отношения с Израилем. О намерении установить дипотношения стороны объявили в пятницу текущей недели.

Саудовская Аравия, не признавая Израиль, заявила, что позволит израильским авиалайнерам использовать ее воздушное пространство для полетов в страны Залива.

Оман приветствует решение Бахрейна нормализовать отношения с Израилем и надеется, что оно будет способствовать израильско-палестинскому миру, заявило правительство султаната.

"Оман надеется, что этот новый стратегический путь, избранный некоторыми арабскими странами, будет способствовать достижению мира, основанного на прекращении израильской оккупации палестинских земель и создании независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении.

Однако сам Оман не прокомментировал свои планы, касающиеся перспектив нормализации отношений с Израилем.