Премьер Израиля анонсировал установление авиасообщения с Бахрейном в результате нормализации отношений между двумя странами

Между Израилем и Бахрейном, в результате нормализации отношений будет установлено прямое воздушное сообщение, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Между странами будет налажено оживленное и прямое авиасообщение", - сказал он в своем выступлении перед израильским кабинетом министров. Стенограмма выступления была распространена офисом премьера.
Бахрейн станет второй после ОАЭ страной Персидского залива, которая нормализует отношения с Израилем. О намерении установить дипотношения стороны объявили в пятницу текущей недели.
Саудовская Аравия, не признавая Израиль, заявила, что позволит израильским авиалайнерам использовать ее воздушное пространство для полетов в страны Залива.
Оман приветствует решение Бахрейна нормализовать отношения с Израилем и надеется, что оно будет способствовать израильско-палестинскому миру, заявило правительство султаната.
"Оман надеется, что этот новый стратегический путь, избранный некоторыми арабскими странами, будет способствовать достижению мира, основанного на прекращении израильской оккупации палестинских земель и создании независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении.
Однако сам Оман не прокомментировал свои планы, касающиеся перспектив нормализации отношений с Израилем.
Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске - МВД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из снайперских винтовок - Минобороны
Ереван, заселяя армян из Сирии и Ливана на оккупированных территориях Азербайджана, фактически готовится к новой военной авантюре, считают в Баку
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 517 млн манатов
Литовский энергохолдинг Ignitis grupe планирует IPO в октябре
NYSE может уйти из Нью-Джерси в случае введения в штате налога на торговые операции
В Азербайджане за сутки выявлено 155 новых случаев COVID-19
Трамп подверг критике ряд американских телеканалов, проигнорировавших новость о его выдвижении на Нобелевскую премию
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,7 млн, число жертв - 920 тыс. - университет Хопкинса
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Помощник президента побывал в прифронтовой зоне
В Баку вручили награду Россотрудничества Вагифу Аббасову
ВТБ (Азербайджан) запустил смену пин-кода на сайте и в банкоматах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори