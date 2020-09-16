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Макроэкономика 16.09.2020 18:13

Российская экономика вернется к докризисному уровню к III кварталу 2021 г - Решетников

Восстановление экономики РФ до докризисных уровней ожидается Минэкономразвития к третьему кварталу следующего года, заявил глава министерства Максим Решетников, представляя на правительстве уточненный макропрогноз.

"Снижение ВВП РФ в этом году оцениваем на уровне 3,9%. В следующем году ожидаем рост на 3,3%. Это значит - экономика достигнет докризисного уровня к III кварталу 2021 года (относительного среднеквартального значения 2019 года - ИФ). В 2022 году положительный вклад в динамику ВВП внесет окончание сделки ОПЕК+", - сказал Решетников.

"В прогнозе мы исходим из постепенного восстановления мировой экономики. В том числе восстановления внешнего спроса на основные экспортные товары", - сообщил министр, отметив, что хотя динамика экспорта будет в значительной степени определяться действующими условиями сделки ОПЕК+, в его товарной структуре будет преобладать ненефтегазовый экспорт.

По словам Решетникова, в 2021 году в прогноз заложено восстановление импорта товаров и услуг - на 10% в реальном выражении, главным образом - за счет услуг.

"В этих условиях вклад чистого экспорта в темпы роста ВВП в 2021 году станет отрицательным, но в дальнейшем ситуация изменится в лучшую сторону. При этом мы прогнозируем сохранение положительного сальдо текущего счета платежного баланса - на всем периоде прогноза", - сказал министр.

Министерство уменьшило прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии. Прогноз роста ВВП РФ на 2021 год незначительно повышен до 3,3% (с 3,2%), на 2022 год - до 3,4% (с 2,9%), на 2023 год - уточнен до 3,0% (с 3,1%).

Экспорт товаров из РФ в 2020 году ожидается на уровне $321 млрд, в 2021 году - $355 млрд, в 2022 году - $382 млрд, в 2023 году - $403 млрд.

Импорт в РФ в 2020 году прогнозируется на уровне $235 млрд, в 2021 году - $250 млрд, в 2021 году - $267 млрд, в 2023 году - $285 млрд.

Счет текущих операций в 2020 году ожидается на уровне $30 млрд, в 2021 году - $29 млрд, в 2022 году - $31 млрд, в 2023 году - $29 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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