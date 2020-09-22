Азербайджан в январе-августе 2020г увеличил экспорт газа на 17,6%, поставки в Турцию возросли на 25,3%

Экспорт газа из Азербайджана в январе-августе 2020 года составила 8,7 млрд кубометров, увеличившись на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«В январе-августе 2020 года в Азербайджане добыто 25,1 млрд кубометров газа, что на 8,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, компанией SOCAR добыто 4,9 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 7,9 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 12,3 млрд кубометров природного газа», - сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, в отчетный период экспорт газа из Азербайджана составил 8,7 млрд кубометров (рост на 17,6% от показателя января-августа 2019г). При этом, в Турцию поставлено 7,2 млрд кубометров (рост на 25,3%), в Грузию – 1,5 млрд кубометров.

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 сентября 2020 года добыто 172,8 млрд попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 129,1 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано 85,7 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова