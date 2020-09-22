Азербайджан в январе-августе 2020г увеличил экспорт газа на 17,6%, поставки в Турцию возросли на 25,3%

Экспорт газа из Азербайджана в январе-августе 2020 года составила 8,7 млрд кубометров, увеличившись на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
«В январе-августе 2020 года в Азербайджане добыто 25,1 млрд кубометров газа, что на 8,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, компанией SOCAR добыто 4,9 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 7,9 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 12,3 млрд кубометров природного газа», - сообщили в ведомстве.
По данным Минэнерго, в отчетный период экспорт газа из Азербайджана составил 8,7 млрд кубометров (рост на 17,6% от показателя января-августа 2019г). При этом, в Турцию поставлено 7,2 млрд кубометров (рост на 25,3%), в Грузию – 1,5 млрд кубометров.
В министерстве сообщили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 сентября 2020 года добыто 172,8 млрд попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 129,1 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано 85,7 млрд кубометров газа.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Премьер Армении намеренно подрывает формат и суть переговоров по Карабаху - президент Азербайджана
Баку и Кишинев договорились о проведении межмидовских политических консультациях
Illumina покупает разработчика тестов для выявления рака Grail за $8 млрд
Компании турсектора США затрудняются строить прогнозы из-за пандемии коронавируса
В Азербайджане за сутки выявлено 92 новых случая COVID-19, 1 человек скончался
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Помпео надеется, позиция США по Ирану не изменится даже в случае поражения Трампа на выборах
6 215 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 160 умерших - оперштаб
Армянская оппозиция намерена провести общенациональный митинг 8 октября
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
Nar наградил абитуриентов набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори