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Макроэкономика 22.09.2020 17:02

IFO улучшило прогноз падения ВВП Германии в 2020г до 5,2% с 6,7%

Германская экономика испытывает менее значительный спад, чем это предполагалось ранее, говорится в осенней презентации мюнхенского Института экономических исследований (IFO).

Эксперты теперь оценивают сокращение ВВП страны по итогам текущего года на уровне 5,2% по сравнению с летним прогнозом в 6,7%.

"Снижение во втором квартале было меньше, чем мы опасались, и текущее восстановление идет лучше, чем мы ожидали", - заявил глава отдела прогнозов IFO Тимо Вольмерсхойзер.

Однако в связи с менее значительным сокращением экономики в 2020 году, подъем в следующем году также будет не таким сильным, как предполагалось ранее. Институт прогнозирует рост ВВП на 5,1% против ожидавшихся ранее 6,4%. В 2022 году повышение может составить 1,7%.

"Степень неопределенности в наших прогнозах огромна, поскольку никто не знает, как будет развиваться пандемия коронавируса, будет ли происходить Brexit по "жесткому" сценарию и разрешатся ли торговые войны", - сказал Вольмерсхойзер, которого цитирует MarketWatch.

IFO ожидает, что количество безработных в этом году увеличится до 2,7 млн по сравнению со средним показателем в 2,3 млн человек в 2019 году. Затем их число сократится до 2,6 млн в следующем году и 2,5 млн человек в 2022 году.

Уровень безработицы в 2020 году оценивается в 5,9% против 5% в прошлом году. В 2021 году предполагается снижение до 5,7% и в 2022 году - до 5,5%.

В 2019 году профицит бюджета ФРГ составлял 52,5 млрд евро - положительное сальдо было зафиксировано по итогам восьмого года подряд. Однако в 2020 году прогнозируется дефицит в размере 170,6 млрд евро. Это обусловлено падением поступлений и масштабными расходами на борьбу с COVID-19 и поддержку жителей страны и предприятий. В следующем году отрицательное сальдо может составить 86,9 млрд евро, в 2022 году - 68,4 млрд евро.

ВВП Германии во втором квартале рухнул на 9,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства. Это самые существенные темпы падения с начала учета показателя в 1970 году.

В годовом выражении экономика сократилась на 11,3%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]