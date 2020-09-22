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22.09.2020 21:33

Facebook разрабатывает стратегию на случай беспорядков в США после выборов - FT

Соцсеть Facebook намерена принять исключительные меры по ограничению распространения контента в случае, если после президентских выборов США погрузятся в хаос, сообщил в интервью Financial Times руководитель отдела политики и коммуникаций компании Ник Клегг.

По его словам, Facebook разработала планы на случай целого спектра ситуаций, в том числе и на случай широкомасштабного гражданского неповиновения, которое может возникнуть из-за того, что голоса избирателей, отданные очно, подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте ввиду эпидемии COVID-19.

"У нас существует ряд мер на случай серьезного хаоса, или, что хуже, насилия", - сказал Клегг, не вдаваясь в подробности.

"Мы действовали жестко и в других частях мира, где, по нашему мнению, действительно существовала нестабильность в обществе. Конечно, мы применим эти меры снова", - отметил он, ограничившись лишь пояснением, что в прошлом. Например, в Мьянме или на Шри-Ланке, речь шла о серьезном ограничении распространения контента.

Другой собеседник FT, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Facebook рассматривают около 70 различных сценариев, при этом к их разработке привлечены военные планировщики мирового уровня.

Ранее в сентябре Facebook подверглась сильной критике в связи с неудачными попытками закрыть группу, участники которой призывали к протестам вооруженных жителей населенного пункта Кеноша (штат Висконсин, США) незадолго до того, как там 17-летний подросток застрелил двоих, напоминает газета.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, FACEBOOK, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]