Азербайджан призвал посредников по Карабаху предотвратить очередную военную провокацию Армении

Официальный Баку призывает мировое сообщество, в частности Минскую группу ОБСЕ, оказать давление на Ереван и вынудить Армению от совершения очередной военной провокации, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«В контексте подготовки Армении к новому военному нападению Азербайджан призывает международное сообщество, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, оказать воздействие на Армению, призвать ее к здравому смыслу и вынудить воздержаться от новой агрессии», - отмечается в сообщении, передает «Интерфакс-Азербайджан».

МИД подчеркивает, что Армения после провала военной провокации, совершенной 12-16 июля 2020 года в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, намерена вновь совершить акт агрессии для захвата азербайджанских территорий.

«Армения, потерпев неудачу в последнем "испытательном" нападении, готовится к следующему акту агрессии, закупила большое количество оружия и боеприпасов, сосредоточила свои силы вдоль линии соприкосновения войск. Угрозы военного удара по важной гражданской инфраструктуре и крупным населенным пунктам Азербайджана сопровождаются усилением военной разведки и саботажем со стороны Армении. Параллельно с этим Армения объявила о создании военного ополчения численностью в несколько десятков тысяч гражданских лиц, которые будут использоваться для ведения боевых действий против Азербайджана», - подчеркивает МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Армения приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, которые предусматривают «новую войну за новые территории» и определили стратегическую цель страны в процессе переговоров как поддержание исхода войны.

«Наряду с активизацией и расширением незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное переселение этнических армян с Ближнего Востока, нынешнее руководство Армении недвусмысленно доказывает, что страна проводит политику аннексии территорий и для этого злоупотребляет переговорами под эгидой Минской группы ОБСЕ», - отмечается в заявлении.

Х.Насирзаде