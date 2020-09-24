Азербайджан призвал посредников по Карабаху предотвратить очередную военную провокацию Армении

Официальный Баку призывает мировое сообщество, в частности Минскую группу ОБСЕ, оказать давление на Ереван и вынудить Армению от совершения очередной военной провокации, говорится в заявлении МИД Азербайджана.
«В контексте подготовки Армении к новому военному нападению Азербайджан призывает международное сообщество, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, оказать воздействие на Армению, призвать ее к здравому смыслу и вынудить воздержаться от новой агрессии», - отмечается в сообщении, передает «Интерфакс-Азербайджан».
МИД подчеркивает, что Армения после провала военной провокации, совершенной 12-16 июля 2020 года в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, намерена вновь совершить акт агрессии для захвата азербайджанских территорий.
«Армения, потерпев неудачу в последнем "испытательном" нападении, готовится к следующему акту агрессии, закупила большое количество оружия и боеприпасов, сосредоточила свои силы вдоль линии соприкосновения войск. Угрозы военного удара по важной гражданской инфраструктуре и крупным населенным пунктам Азербайджана сопровождаются усилением военной разведки и саботажем со стороны Армении. Параллельно с этим Армения объявила о создании военного ополчения численностью в несколько десятков тысяч гражданских лиц, которые будут использоваться для ведения боевых действий против Азербайджана», - подчеркивает МИД.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Армения приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, которые предусматривают «новую войну за новые территории» и определили стратегическую цель страны в процессе переговоров как поддержание исхода войны.
«Наряду с активизацией и расширением незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное переселение этнических армян с Ближнего Востока, нынешнее руководство Армении недвусмысленно доказывает, что страна проводит политику аннексии территорий и для этого злоупотребляет переговорами под эгидой Минской группы ОБСЕ», - отмечается в заявлении.
Х.Насирзаде
Seadrill сообщила об обыске в ее бразильском подразделении в рамках дела о коррупции в Petrobras
Delta Air ведет переговоры об отсрочке поставок 40 самолетов Airbus - Bloomberg
AzerGold разместила облигаций на $10 млн, спрос превысил предложение в 2,5 раза
В учебных заведениях Азербайджана с 15 сентября зафиксировано свыше 170 случаев COVID-19
В Азербайджане за сутки выявлено 162 новых случаев COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
МИД Белоруссии: попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Лукашенко не отражают мнения международного сообщества
США на Ближнем Востоке не дают Китаю и России распространять "зловредное влияние" - госдеп
Почти 300 административных дел об участии детей в акциях протеста рассматривается в Белоруссии - вице-премьер
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори