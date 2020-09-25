Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (Coreper) может согласовать в начале следующей недели расширение санкционного списка лиц и организаций за подрыв суверенитета и независимости Украины, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в институтах ЕС.

"Как следует из повестки заседания Coreper, речь идет о дополнении списка в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказал собеседник агентства, комментируя опубликованную накануне повестку запланированного на 28 сентября заседания комитета.

В повестке говорится, что постпреды стран ЕС, возможно, примут без обсуждения предложение по решению Совета ЕС и законодательному постановлению для утверждения путем письменной процедуры расширения списка подпадающих под ограничительные меры.

"Кто является объектом дополнительных санкций и по каким мотивам, мы вам сообщить не можем. До публикации постановления Совета это исключено", - заявил источник.

Ранее журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил в твиттере о вероятности принятия в ближайшее время санкций ЕС "в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году".

Комментировать это сообщение в институтах ЕС отказались.