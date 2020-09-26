Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду более 84 кг наркотиков на границе с Ираном

Пограничники Азербайджана в четверг пресекли контрабанду наркотиков на юге страны, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС).

«25 сентября трое неизвестных нарушили азербайджано-иранскую государственную границу в зоне службы пограничного поста пограничного отряда ГПС «Горадиз» в районе села Шахсеван-2 Бейлаганского района. Проигнорировав приказ «стоять» и предупредительный огонь в воздух нарушители госграницы вернулись на территорию Ирана», - отмечается в сообщении.

В ходе проведения поисковых мероприятий на данной территории был задержан один подозреваемый, прятавшийся в кустах с 4 пакетами. В ходе осмотра пакетов 84 кг 650 граммов наркотических средств (52 кг опиума, 32 кг 650 граммов героина, 10 кг – марихуаны, 120 таблеток метадон-40).

Задержанным являлся Эльшан Сулейманов 1983 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

«В ходе проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий по выявлению остальных членов преступной группировки в приграничной зоне был остановлен автомобиль марки «ВАЗ-2107». Водитель автомобиля житель села Шахсеван-1 Бейлаганского района Ганджалы Оруджов 1956 года рождения и пассажиры жители Евлахского района Фаик Мамедов (1982 года рождения ) и Ибрагим Горджузаде (1969 года рождения) признались, что прибыли в Бейлаганский район за наркотиками», - говорится в сообщении.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

Б.Рустамбеков