Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду более 84 кг наркотиков на границе с Ираном

Пограничники Азербайджана в четверг пресекли контрабанду наркотиков на юге страны, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС).
«25 сентября трое неизвестных нарушили азербайджано-иранскую государственную границу в зоне службы пограничного поста пограничного отряда ГПС «Горадиз» в районе села Шахсеван-2 Бейлаганского района. Проигнорировав приказ «стоять» и предупредительный огонь в воздух нарушители госграницы вернулись на территорию Ирана», - отмечается в сообщении.
В ходе проведения поисковых мероприятий на данной территории был задержан один подозреваемый, прятавшийся в кустах с 4 пакетами. В ходе осмотра пакетов 84 кг 650 граммов наркотических средств (52 кг опиума, 32 кг 650 граммов героина, 10 кг – марихуаны, 120 таблеток метадон-40).
Задержанным являлся Эльшан Сулейманов 1983 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.
«В ходе проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий по выявлению остальных членов преступной группировки в приграничной зоне был остановлен автомобиль марки «ВАЗ-2107». Водитель автомобиля житель села Шахсеван-1 Бейлаганского района Ганджалы Оруджов 1956 года рождения и пассажиры жители Евлахского района Фаик Мамедов (1982 года рождения ) и Ибрагим Горджузаде (1969 года рождения) признались, что прибыли в Бейлаганский район за наркотиками», - говорится в сообщении.
Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.
Б.Рустамбеков
Алиев соболезнует Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Украине
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Отсутствие международного давления на Армению в вопросе Карабаха может иметь непредвиденные последствия – президент Азербайджана
Литва проинформировала МАГАТЭ о сокращении поставок электроэнергии Белоруссии из-за постройки БелАЭС
Китай останется крупнейшим страновым рынком для Airbus в 2020 г - глава Airbus China
Литва уведомила МАГАТЭ, что с 2021г не будет поставлять Белоруссии аварийный резерв электроэнергии
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Лидеры Украины и ЕС встретятся 6 октября в Брюсселе
Попытки сформировать правительство Ливана провалились
В Сеуле просят Пхеньян детальнее расследовать убийство гражданина Южной Кореи в Желтом море
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори