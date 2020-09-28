Американским дипломатам потребуются разрешения МИД КНР для встречи с чиновниками и политиками Гонконга

Американские дипломаты должны будут получить от МИД Китая разрешение на встречу с правительственными чиновниками Гонконга и сотрудниками образовательных учреждений, сообщает South China Morning Post.

"Генеральный консул США в Гонконге, его преемники или любой сотрудник, работающий от его имени, должны, прежде чем посещать любые местные правительственные учреждения или встречаться с персоналом этих учреждений, получить одобрение Министерства иностранных дел Китая в Гонконге", - приводит издание выдержки из документа, с которым ему удалось ознакомиться.

Согласно документу, разрешение требуется для официальных, частных, общественных встреч и встреч в видеоформате, а также встреч "с любой китайской государственной или частной образовательной организацией и ее сотрудниками".

Издание отмечает, что данная мера является ответом правительства Китая на введенные ранее Вашингтоном ограничения на передвижение китайских посланников в США.

Газета подчеркивает, что правило, вероятно, распространяется и на встречи американских дипломатов с представителями политических партий Гонконга.

Так, лидер Либеральной партии Гонконга Чжун Гобинь сообщил изданию, что две недели назад центральные власти заявили ему о неподходящем времени для встречи с генконсулом США в Гонконге, который хотел пообщаться с ним.

"В офисе Министерства иностранных дел Китая в Гонконге мне сказали, что генеральное консульство США в Гонконге должно проинформировать их перед встречей с членами политических партий Гонконга", - заявил он в беседе с изданием.

Новые ограничения, введенные Вашингтоном, требуют от китайских дипломатов запрашивать у США разрешение на проведение культурных мероприятий с участием более 50 человек за пределами территории миссии.