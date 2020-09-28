Американским дипломатам потребуются разрешения МИД КНР для встречи с чиновниками и политиками Гонконга

Американские дипломаты должны будут получить от МИД Китая разрешение на встречу с правительственными чиновниками Гонконга и сотрудниками образовательных учреждений, сообщает South China Morning Post.
"Генеральный консул США в Гонконге, его преемники или любой сотрудник, работающий от его имени, должны, прежде чем посещать любые местные правительственные учреждения или встречаться с персоналом этих учреждений, получить одобрение Министерства иностранных дел Китая в Гонконге", - приводит издание выдержки из документа, с которым ему удалось ознакомиться.
Согласно документу, разрешение требуется для официальных, частных, общественных встреч и встреч в видеоформате, а также встреч "с любой китайской государственной или частной образовательной организацией и ее сотрудниками".
Издание отмечает, что данная мера является ответом правительства Китая на введенные ранее Вашингтоном ограничения на передвижение китайских посланников в США.
Газета подчеркивает, что правило, вероятно, распространяется и на встречи американских дипломатов с представителями политических партий Гонконга.
Так, лидер Либеральной партии Гонконга Чжун Гобинь сообщил изданию, что две недели назад центральные власти заявили ему о неподходящем времени для встречи с генконсулом США в Гонконге, который хотел пообщаться с ним.
"В офисе Министерства иностранных дел Китая в Гонконге мне сказали, что генеральное консульство США в Гонконге должно проинформировать их перед встречей с членами политических партий Гонконга", - заявил он в беседе с изданием.
Новые ограничения, введенные Вашингтоном, требуют от китайских дипломатов запрашивать у США разрешение на проведение культурных мероприятий с участием более 50 человек за пределами территории миссии.
Алиев подробно рассказал Макрону об армянской провокации в Карабахе
Армения заняла в вопросе Карабаха деструктивную позицию – помощник президента Азербайджана
Узбекистан от СНГ призвал к мирному урегулированию в Карабахе
США берут под контроль экспорт американских технологий китайскому чипмейкеру SMIC
Россия в июле поставила в Китай рекордный объем СПГ, вышла 4-е место, обошла Катар
Цены на нефть продолжают снижаться, Brent на уровне $41,64 за баррель
Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 1 млн человек - Worldometer
Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в жилых домах и гражданских объектах на линии соприкосновения в Карабахе
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори