Сеул настаивает на скорейшем совместном расследовании убийства южнокорейского гражданина в водах КНДР

Премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн заявил, что совместное расследование обстоятельств убийства южнокорейского чиновника в водах КНДР должно быть проведено как можно скорее.

"Нравится вам это или нет, две Кореи не могут способствовать миру без общения. Чтобы этот инцидент не перерос в серьезное препятствие, необходимо как можно скорее провести расследование по установлению фактов", - цитирует Чон Се Гюна "Ренхап".

По его мнению, что если бы расследование проводилось совместно, то обе стороны согласились с его результатами.

"Я не вижу причин, почему это не может быть осуществлено совместно", - сказал он.

Премьер-министр также подчеркнул важность восстановления разорванных каналов связи между Югом и Севером.

"Трагический инцидент можно было бы предотвратить, если бы линия военной связи, которая использовалась для предотвращения военного конфликта, оставалась открытой. Восстановление каналов связи Юг-Север, включая военную линию, необходимо для обеих сторон", - считает Чон Се Гюн.

Между тем, по данным Минобороны Южной Кореи, на утро понедельника межкорейская военная линия связи все еще оставалась неработоспособной.

"Что касается военной линии связи, то она до сих пор не восстановлена", - заявил заместитель официального представителя министерства полковник Мун Хон Сик во время очередного брифинга для прессы.

Тем временем спецпосланник Южной Кореи по КНДР Ли До Хун заявил, что в ходе своей поездки в Вашингтон обсудит с США ситуацию с убийством южнокорейского чиновника.

"Мы поговорим о том, как сотрудничать с США в этом вопросе", - сказал он журналистам по прибытии в Вашингтон.

Как сообщалось ранее, согласно данным южнокорейских военных, сотрудник министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал с борта инспекционного судна близ разделительной линии между двумя государствами в Желтом море. Южнокорейские военные считают, что он пытался перебраться на Север, но был застрелен в территориальных водах КНДР, затем его тело было сожжено.

В Пхеньяне в свою очередь сообщили, что пограничники, действующие на западе межкорейской морской границы, произвели более 10 выстрелов в нарушителя границы, а плавсредство, которое тот использовал, было сожжено.

Южнокорейская администрация сообщила, что Сеул может потребовать от Пхеньяна проведения совместного расследования по факту убийства.

"Мы решили обратиться к Северу с требованием глубже изучить детали происшествия, а также запросить проведения совместного расследования в случае необходимости", - говорится в заявлении администрации.

В нем отмечается, что Сеул продолжит собственное расследование ввиду наличия некоторых нестыковок в интерпретации происшествия.

Лидер КНДР Ким Чен Ын уже принес извинения народу Южной Кореи за убийство её гражданина. Пхеньян проинформировал Сеул, что Ким Чен Ын "очень сожалеет" в связи с тем, что инцидент "разочаровал" президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Мун Чжэ Ин назвал это убийство "шокирующим инцидентом, с которым нельзя мириться ни при каких обстоятельствах".