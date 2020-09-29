Нетаньяху винит Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, обвинил Иран в дестабилизации ситуации в регионе.

"Иран произвольно и неоднократно нападал на своих соседей. Его подручные вовлечены в насилие на Ближнем Востоке - в Ираке, в Сирии, в Йемене, в Газе, и, естественно, в Ливане", - заявил израильский премьер.

При этом он предположил, что "следующий взрыв произойдет в бейрутском районе Джанна неподалеку от столичного аэропорта, где у группировки "Хезболла" находится тайное хранилище оружия".

По утверждениям главы израильского правительства, "в этом районе, неподалеку от инфраструктуры газовой компании расположено производство ракет "Хезболлы", и если там случится взрыв, то может произойти еще одна трагедия".

В начале августа в портовой зоне Бейрута прогремели несколько мощных взрывов. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагического происшествия погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, повреждено здание международного аэропорта.