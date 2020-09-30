Берлин стремится к скорейшему принятию санкций в отношении властей Белоруссии - представитель правительства ФРГ

Берлин сожалеет, что санкции в отношении Белоруссии еще не приняты, но будет стремиться к этому, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы сожалеем, что до сих пор это не состоялось", - сказал он журналистам в Берлине в среду.
По его словам, Берлин активно обсуждает этот вопрос с партнерами в ЕС и продолжит обсуждение до окончательного решения внутри Евросоюза.
Накануне Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Виктора за нарушение прав человека в этой стране. Также в "черный список" попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Белоруссии.
В конце августа Латвия, Литва и Эстония обнародовали санкционный список, а на прошлой неделе страны Балтии расширили его.
Евросоюз также рассматривает введение совместных санкций, однако решение пока не принято по причине дипломатических споров.
В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.
23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.
Вскоре после этой церемонии ряд стран, в том числе Германия, заявили о непризнании Лукашенко законным президентом Белоруссии.
Глава МИД Грузии надеется, что в Баку и Ереване адекватно воспримут идею проведения переговоров в Тбилиси
Азербайджанская Армия уничтожила 8 вражеских реактивных систем залпового огня «Град»
Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent торгуется на уровне $40,79 за баррель и завершает месяц в минусе
Veolia повысила размер предложения о покупке акций Suez до 3,4 млрд евро
Банки в Азербайджане получили обращения на реструктуризацию кредитов на 1,3 млрд манатов - ЦБ
Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государству
В Азербайджане за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.
Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar”
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори