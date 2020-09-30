Берлин стремится к скорейшему принятию санкций в отношении властей Белоруссии - представитель правительства ФРГ

Берлин сожалеет, что санкции в отношении Белоруссии еще не приняты, но будет стремиться к этому, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы сожалеем, что до сих пор это не состоялось", - сказал он журналистам в Берлине в среду.

По его словам, Берлин активно обсуждает этот вопрос с партнерами в ЕС и продолжит обсуждение до окончательного решения внутри Евросоюза.

Накануне Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Виктора за нарушение прав человека в этой стране. Также в "черный список" попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Белоруссии.

В конце августа Латвия, Литва и Эстония обнародовали санкционный список, а на прошлой неделе страны Балтии расширили его.

Евросоюз также рассматривает введение совместных санкций, однако решение пока не принято по причине дипломатических споров.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.

Вскоре после этой церемонии ряд стран, в том числе Германия, заявили о непризнании Лукашенко законным президентом Белоруссии.