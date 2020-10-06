Россия наращивает военное присутствие в Средиземном море, НАТО это беспокоит - Столтенберг

Военное присутствие РФ в Средиземном море растет, и союзники по НАТО должны вместе уделять внимание этому вопросу, заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы также обсуждали нашу обеспокоенность в связи с растущим военным присутствием Россия в регионе Средиземного моря", - заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Он отметил, что подобное развитие ситуации оказывает влияние на безопасность альянса, и союзники по НАТО должны вместе заниматься этим вопросом.
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