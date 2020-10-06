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СНГ 06.10.2020 15:33

Россия наращивает военное присутствие в Средиземном море, НАТО это беспокоит - Столтенберг

Военное присутствие РФ в Средиземном море растет, и союзники по НАТО должны вместе уделять внимание этому вопросу, заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы также обсуждали нашу обеспокоенность в связи с растущим военным присутствием Россия в регионе Средиземного моря", - заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Он отметил, что подобное развитие ситуации оказывает влияние на безопасность альянса, и союзники по НАТО должны вместе заниматься этим вопросом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]