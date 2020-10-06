ЕЦБ готов наращивать стимулы, снизить ставку по депозитам - Лагард

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов принять новые меры для содействия восстановлению экономики еврозоны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в том числе опустить базовую процентную ставку по депозитам, уже находящуюся в отрицательной зоне, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью The Wall Street Journal.
По словам Лагард, восстановление экономики еврозоны "выглядит немного менее устойчивым" в условиях второй волны COVID-19 в таких странах, как Франция и Испания, и объем ВВП региона не вернется к докризисным уровням до конца 2022 года.
Лагард отметила, что мировым центробанкам необходимо сохранять мягкую политику, которая поддерживала бы меры бюджетного стимулирования.
"Мы готовы использовать все инструменты, которые обеспечат наиболее эффективный результат", - заявила она.
В настоящее время ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне минус 0,5% годовых, и Центробанк пока предпочитал не опускать ее еще ниже в отрицательную зону, а использовать другие стимулирующие меры.
ЕЦБ, в частности, запустил масштабную программу выкупа акций, а также ряд программ предоставления дешевых кредитов банковскому сектору - общий объем стимулирующих мер составляет порядка $3 трлн.
Федеральная резервная система (ФРС) и Банк Англии воздерживаются от снижения базовых ставок до отрицательных уровней. Тем временем, европейские фининституты давно жалуются на то, что отрицательная ставка по депозитам ЕЦБ негативно сказывается на их прибылях.
Лагард отметила, что ЕЦБ в настоящее время рассматривает другие инструменты политики, которые могли бы оказаться более эффективными, чем снижение ставки. Тем не менее, по ее словам, ЕЦБ еще не подошел к той точке, когда понижение ставки может, скорее, нанести экономике ущерб, чем принести ей пользу.
"Мы готовы реагировать на меняющуюся ситуацию, выверять и корректировать все, что должно быть выверено и откорректировано", - заявила Лагард.
Снижение ставки Европейским Центробанком могло бы ограничить курс евро, который поднимался в паре с долларом США в последние месяцы, отмечают экономисты. Руководители ЕЦБ ранее давали понять, что обеспокоены укреплением евро, которое негативно сказывается на прибылях местных экспортеров и сдерживает инфляцию.
Лагард отметила также, что активные действия государств по поддержке экономик в этом году за счет крупных программ расходов помогли снять давление с центробанков.
"Мы больше не одни в этой игре, - сказала она. - В отличие от периода финансового кризиса 2008-2009 годов, сейчас меры бюджетной и монетарной политики работают рука об руку и усиливают друг друга".
По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%.
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