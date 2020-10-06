Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 06.10.2020 22:46

ВС Армении подвергли ракетному обстрелу трубопровод Баку-Тблиси-Джейхан –Генпрокуратура Азербайджана

Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу участок трубопровода Баку-Тблиси-Джейхан, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

«6 октября в 21.00 по бакинскому времени ВС Армении подвергли ракетному обстрелу участок трубопровода Баку-Тблиси-Джейхан в Евлахском районе. В результате решительных мер Азербайджанской армии террористическая попытка была пресечена», - говорится в сообщении.

По нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, казахстанской и российской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, БТД


Похожие новости


Попытки Армении атаковать энергетическую инфраструктуру не удались - помощник президента Азербайджана Один человек погиб и 2 получили ранения в результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана - Генпрокуратура ВС Армении обстреливают 3 района Азербайджана – Минобороны 2 человека погибли и 5 получили ранения в результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана - Генпрокуратура ВС Армении вновь обстреляли Гянджу ВС Армении обстреливают город Агджабеди, есть раненные - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]