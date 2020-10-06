ВС Армении подвергли ракетному обстрелу трубопровод Баку-Тблиси-Джейхан –Генпрокуратура Азербайджана

Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу участок трубопровода Баку-Тблиси-Джейхан, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

«6 октября в 21.00 по бакинскому времени ВС Армении подвергли ракетному обстрелу участок трубопровода Баку-Тблиси-Джейхан в Евлахском районе. В результате решительных мер Азербайджанской армии террористическая попытка была пресечена», - говорится в сообщении.

По нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, казахстанской и российской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Б.Рустамбеков