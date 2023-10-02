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Оборона 02.10.2023 20:05

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией подверглись обстрелу и атаке беспилотника со взрывчаткой

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском направлении (на границе с Арменией -ИФ) и их атаке с боевого квадрокоптера со взрывчаткой.

"ВС Армении 2 октября с 17:20 до 18:00 из стрелкового оружия со своих позиций в населенном пункте Азизли Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района", - оборонное ведомство.

Кроме того, отмечает Минобороны, на позиции ВС Азербайджана в этом же направлении с боевого квадрокоптера была сброшена самодельная взрывчатка.

"Среди личного состава подразделений азербайджанской армии потерь нет, в указанном направлении предприняты адекватные ответные меры", - сообщает ведомство.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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