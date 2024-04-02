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Оборона 02.04.2024 08:59

ВС Армении подвергли обстрелу позиции военных Азербайджана на границе

ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении.

«1 апреля начиная с 22:00 до 22:20, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Араздейен района Девели и Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики», - сообщило Минобороны Азербайджана во вторник утром.

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Тэги: ГРАНИЦА, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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