Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы вскоре проведут новую встречу

Баку и Ереван в ходе состоявшегося 31 января заседания комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы обсудили текущие вопросы, сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
«У нас есть рабочий порядок, одобренный обеими странами. (…). У нас пока нет договоренности о следующей встрече, но я думаю, что мы ее организуем в ближайшее время. Мы стремимся иметь дело с топографическими картами, имеющими правовую базу. Очень важно, на каком основании были составлены эти карты, на какой правовой основе, чтобы эта логика вытекала также из логики Алма-Атинской декларации», – сказал Григорян изданию news.am.
По его словам, для делимитации и демаркации границы нужно много материалов. «Работы очень много, и нельзя сказать, что все сосредоточены в одном месте»,– добавил он.
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