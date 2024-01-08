Представители Азербайджана и Армении намерены встретиться в конце января для обсуждения делимитации границы

Азербайджан и Армения проведут очередную встречу в рамках работы комиссий по делимитации госграницы в конце января, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
"Есть договоренность о том, чтобы в конце января комиссии по делимитации вновь встретились. Надеемся, что эта встреча состоится", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.
30 ноября 2023 года вице-премьеры Азербайджана Шахин Мустафаев и Армении Мгер Григорян на встрече на границе двух стран договорились интенсифицировать проведение встреч комиссий по вопросам делимитации.
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