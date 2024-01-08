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Регион 08.01.2024 22:38

Ереван направил Баку ответ на предложения по проекту мирного договора

Ереван направил Баку свои ответы на предложения по проекту соглашения о мире, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Армянская сторона 4 января направила азербайджанской стороне ответы на предложения вокруг проекта мирного соглашения. Теперь мы ожидаем ответа Азербайджана", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Григорян также заявил, что армянская сторона оценивает контакты с азербайджанской стороной положительно, "но есть определенные вопросы, по которым нет прогресса".

"Мы ожидаем, что по этим вопросам в скором времени также будет достигнут прогресс, появится возможность как можно скорее привести в окончательный вид соглашение о мире и подписать его. Есть вопросы, по которым мы достигли согласия во время устных переговоров, но в тексте соглашения мы видим определенный регресс. Но есть также пункты, по которым есть прогресс", - сказал секретарь Совбеза Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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