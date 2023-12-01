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Регион 01.12.2023 12:37

Григорян летит в США

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в субботу посетит Вашингтон, сообщили в пресс-службе СБ Армении.

Там отметили, что в рамках визита Григорян обсудит повестку развития двусторонних отношений Армения-США.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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