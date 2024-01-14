Секретарь СБ Армении сообщил о контактах в Давосе с представителями США и ЕС

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил с представителями США и ЕС вопросы оказываемой республике помощи по обеспечению безопасности.
"Встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О`Брайеном, главным советником по внешней политике главы Евросовета Саймоном Мордью, дипломатическим советником главы Еврокомиссии Фернандо Гимараесом и старшим советником по внешнеполитическим вопросам главы Совета Европы Магдаленой Гроно", - написал Григорян в соцсети.
Он отметил, что на встрече "обсуждены вопросы повестки партнерства Армения-ЕС и Армения-США и др. вопросы.
Встречи состоялись в Давосе.
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