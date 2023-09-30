В результате обстрела с территории Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии

В результате снайперского обстрела, произведенного с территории Армении, стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии, сообщает Минобороны Азербайджана. Согласно информации, днем 30 сентября с позиций Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района. "В результате обстрела погиб наш военнослужащий Оруджев Вюсал Хейбалы оглу", - сообщает оборонное ведомство Азербайджана. В Минобороне отметили, что подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры. В.Алиев

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