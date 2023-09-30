В результате обстрела с территории Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии

В результате снайперского обстрела, произведенного с территории Армении, стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, днем 30 сентября с позиций Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.
"В результате обстрела погиб наш военнослужащий Оруджев Вюсал Хейбалы оглу", - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.
В Минобороне отметили, что подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры.
В.Алиев
Центр поддержки экспорта в январе-сентябре сократил экспорт товаров из Азербайджана на 15%
Великобритания в августе сократила выпуск автомобилей впервые за 7 месяцев - на 9,7%
Потребление природного газа в Латвии в январе-августе снизилось на 10%
Разработчик видеоигр Epic Games сократит 16% персонала
Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами на $835 млн
Страны ЕС в январе-июле экспортировали в Азербайджан фармпродукции примерно на 92 млн евро
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
В Украине на нефтепроводе произошел мощный взрыв, есть пострадавшие
В Украине заявили о повреждении 37 оборонных предприятий
Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки после десятилетнего перерыва
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти прошло мероприятие под названием «4SIM TALKS»
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС