Турция играет стабилизирующую роль в урегулировании конфликта в Карабахе - президент Азербайджана

Турция играет стабилизирующую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Турция играет стабилизирующую роль в регионе, особенно в ситуации с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. У каждой страны может быть партнер или союзник. Азербайджан и азербайджанский народ очень счастливы иметь такого партнера, союзника и братскую страну, как Турция", - сказал Алиев в интервью телеканалу CNN.
Глава государства напомнил, что в настоящее время Франция является страной, которая больше всего поддерживает Армению.
"Мы не возражаем против признания Арменией Франции своим союзником. В то же время мы видим, что выбор союзников зависит от самих стран. Например, министра иностранных дел Франции не беспокоит поддержка Россией Армении путем предоставления ей бесплатного оружия, и он не думает, что это превратит конфликт в международный. Однако, когда Турция выражает свою легитимную политическую поддержку (Азербайджану -ИФ), это вызывает беспокойство", - подчеркнул Алиев.
"Если честно, я не понимаю как одна страна НАТО может так поступать по отношению к другой стране НАТО. Государства-члены НАТО должны быть союзниками, но мы этого не видим", - добавил он.
Н.Аббасова
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