Турция осудила «президентские выборы» в Карабахе

МИД Турции распространил заявление относительно т.н. "президентских выборов", проведенных армянскими сепаратистами в Карабахском регионе Азербайджана.
В информации министерства говорится, что выборы, проведенные на землях, находящихся под контролем незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана, это новое проявление попыток односторонней легитимизации нынешней ситуации в регионе, что противоречит международным нормам.
"Этот шаг является очевидным нарушением международного права, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН и принципов ОБСЕ. Мы рассматриваем выборы, проведенные в то время, когда предпринимаются усиления для продолжения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, как попытку подорвать мирные переговоры и осуждаем эти "выборы"", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Подчеркивается, что Турция не признает эти нелегитимные "выборы", которые являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана: "Мы призываем ООН и мировое сообщество к непризнанию этих выборов".
"Турция поддерживает процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и верит, что скорейшее подписание стабильного мирного соглашения внесет большой вклад в мир и стабильность в регионе", - заявил МИД Турции.
В.Алиев
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