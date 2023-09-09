Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Внешняя политика 09.09.2023 17:00

Турция осудила «президентские выборы» в Карабахе

МИД Турции распространил заявление относительно т.н. "президентских выборов", проведенных армянскими сепаратистами в Карабахском регионе Азербайджана.

В информации министерства говорится, что выборы, проведенные на землях, находящихся под контролем незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана, это новое проявление попыток односторонней легитимизации нынешней ситуации в регионе, что противоречит международным нормам.

"Этот шаг является очевидным нарушением международного права, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН и принципов ОБСЕ. Мы рассматриваем выборы, проведенные в то время, когда предпринимаются усиления для продолжения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, как попытку подорвать мирные переговоры и осуждаем эти "выборы"", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Турция не признает эти нелегитимные "выборы", которые являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана: "Мы призываем ООН и мировое сообщество к непризнанию этих выборов".

"Турция поддерживает процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и верит, что скорейшее подписание стабильного мирного соглашения внесет большой вклад в мир и стабильность в регионе", - заявил МИД Турции.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ


Похожие новости


Гасанов обсудил с Гюраком перспективы развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества Глава Минобороны Азербайджана отправился в Турцию Гасанов и Гюлер обсудили перспективы ВТС между Баку и Анкарой Алиев заявил, что сотрудничество ВС Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне Гюлер прибыл с визитом в Азербайджан Алиев и Эрдоган встретились в рамках Чемпионата мира по легкой атлетике в Венгрии Анкара призвала Ереван поддержать предложение использовать дорогу Агдам-Ханкенди для доставки грузов в Карабах Турция достигла договоренности с Азербайджаном по боевому самолету «КААН» - Гюлер Фидан и Блинкен обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений Турция обещает нормализовать отношения с Арменией после армяно-азербайджанского урегулирования

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az