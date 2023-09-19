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Регион 19.09.2023 20:49

В Анкаре считают, что Азербайджан был вынужден начать АТО в Карабахе

В Турции охарактеризовали как необходимую антитеррористическую операцию, которую Баку начал во вторник в Карабахском регионе.

"Азербайджан был вынужден принять меры, которые считает необходимыми, в том числе и контртеррористическую операцию в Карабахе после трехлетнего игнорирования его опасений на местах", - говорится в коммюнике, распространенном внешнеполитическим ведомством Турции в Анкаре.

В турецком МИД в тоже время считают, что "единственным способом установления мира, безопасности, процветания и постоянной стабильности в регионе является продолжение всеобъемлющего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией".

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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