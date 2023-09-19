В Анкаре считают, что Азербайджан был вынужден начать АТО в Карабахе

В Турции охарактеризовали как необходимую антитеррористическую операцию, которую Баку начал во вторник в Карабахском регионе.

"Азербайджан был вынужден принять меры, которые считает необходимыми, в том числе и контртеррористическую операцию в Карабахе после трехлетнего игнорирования его опасений на местах", - говорится в коммюнике, распространенном внешнеполитическим ведомством Турции в Анкаре.

В турецком МИД в тоже время считают, что "единственным способом установления мира, безопасности, процветания и постоянной стабильности в регионе является продолжение всеобъемлющего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией".