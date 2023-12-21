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Карабах 21.12.2023 11:10

Азербайджан подписал подрядные контракты с компаниями из Турции на $3,4 млрд на реализацию проектов в Карабахе и В.Зангезуре - Джаббаров

Азербайджан в 2021-2023гг выделил из госбюджета $7 млрд на работы по строительству и восстановлению на освобождённых от оккупации территориях – Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Отрадным фактом является то что в этих проектах на освобожденных территориях активное участие принимают турецкие компании. На сегодня с ними подписаны подрядные контракты на сумму $3,4 млрд», - сказал Джаббаров в четверг на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Министр также сообщил, что в Азербайджане созданы возможности для инвесторов в целях реализации различных проектов в партнёрстве государство-частный сектор.

«В этой связи Азербайджанская инвестиционная компания ведёт переговоры с турецким партнёрами и подготовлено 5 проектов по восстановлению малых ГЭС на освобождённых от оккупации территориях», - добавил Джаббаров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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