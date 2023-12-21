Азербайджан подписал подрядные контракты с компаниями из Турции на $3,4 млрд на реализацию проектов в Карабахе и В.Зангезуре - Джаббаров

Азербайджан в 2021-2023гг выделил из госбюджета $7 млрд на работы по строительству и восстановлению на освобождённых от оккупации территориях – Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Отрадным фактом является то что в этих проектах на освобожденных территориях активное участие принимают турецкие компании. На сегодня с ними подписаны подрядные контракты на сумму $3,4 млрд», - сказал Джаббаров в четверг на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Министр также сообщил, что в Азербайджане созданы возможности для инвесторов в целях реализации различных проектов в партнёрстве государство-частный сектор.

«В этой связи Азербайджанская инвестиционная компания ведёт переговоры с турецким партнёрами и подготовлено 5 проектов по восстановлению малых ГЭС на освобождённых от оккупации территориях», - добавил Джаббаров.

Б.Рустамбеков