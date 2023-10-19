Власти Азербайджана в 2024-2026гг выделят из госбюджета свыше $6 млрд на восстановление Карабаха и В.Зангезура

Правительство Азербайджана потребность в инвестициях на реализацию первого этапа Госпрограммы программы Великого возвращения на освобожденные территории (Карабаха и Восточного Зангезура), рассчитанную на 2022-2026гг, оценивают в 30,5 млрд манатов ($17,9 млрд по текущему курсу).
«Согласно последним оценкам, на реализацию данной программы необходимо 30,5 млрд манатов», - отмечается в материалах Минфина Азербайджана.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ведомства, в 2020-2022гг из госбюджета власти страны выделили 6,6 млрд манатов (около $3,9 млрд) на реализацию проектов по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. В госбюджете на 2023 год на эти цели предусмотрено 5,3 млрд манатов ($3,1 млрд).
«В 2024-2026гг на эти цели предусмотрено выделение (из госбюджета – ИФ) 10,6 млрд манатов ($6,2 млрд)», - подчеркнули в Минфине.
Таким образом, в 2020-2026гг из госбюджета на проекты по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура планируется выделить 22,4 млрд манатов (около $13,2 млрд).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 ноября 2022 года утвердил «I Госпрограмму Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана». Планируется, что к 2027 году в Карабах и Восточный Зангезур переселят 34,5 тыс. семей, для которых будут построены квартиры и индивидуальные жилые дома.
К этому сроку укрепят военную инфраструктуру в Карабахе и Восточном Зангезуре, там же построят энергетическую, транспортную, спортивную, социальную и прочую инфраструктуру.
Р.Ахмедов
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