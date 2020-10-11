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Карабахский конфликт 11.10.2020 19:09

Глава МИД и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в зоне конфликта

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили текущую ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба МИД.

Байрамов сообщил, что после объявления о режиме прекращения огня Армения намерено, продолжила подвергать боевым обстрелам гражданских лиц и гражданские объекты Азербайджана.

«Через несколько часов после объявления гуманитарного прекращения огня ВС Армении предприняли атаки в направлении Гадрута и Джабраила, обстреляли санитарный автомобиль с белым флагом, собиравший тела армянских военнослужащих. Кроме того, второй по величине город Азербайджана Гянджа, находящийся вне зоны боевых действий подвергся ракетному обстрелу», - сказал Байрамов.

«В результате ракетного обстрела Гянджи погибли 9 гражданских лиц, включая малолетних детей и 35 человек, получили ранения», - сказал министр.

Байрамов подчеркнул, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В свою очередь Попов выразил обеспокоенность со сложившейся ситуацией и подчеркнул необходимость соблюдения условий московских договоренностей.

Также состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти.

Висконти сообщил, сто Франция в ближайшее время выступит с предложениями для возвращения политического диалога между сторонами конфликта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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