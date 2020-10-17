Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт нефти на 8% - Минэнерго

Экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составил 21,5 млн тонн, что примерно на 8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

"Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-сентябре составила 26,1 млн тонн, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 2,1 млн тонн (на 7,4% - ИФ). При этом, компанией SOCAR добыто 5,6 млн тонн нефти с конденсатом, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - 17,8 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз - 2,7 млн тонн конденсата",- сообщили в министерстве.

По данным ведомства, за январь-сентябрь 2020 года в Азербайджане переработано 4 ,347 млн тонн нефти, что на 385,9 тыс. тонн или на 8,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

"Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана за январь-сентябрь 2020 года составил 21,5 млн тонн (спад на 8%). При этом, 20,4 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ и конденсат с месторождения Шах-Дениз, 1,1 млн тонн - на долю SOCAR", - сообщили в Минэнерго.

По информации ведомства, с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 октября 2020 года добыто суммарно 547,6 млн тонн нефти с конденсатом, экспортировано - 547 млн тонн. При этом, с блока АЧГ добыто 518,2 млн тонн нефти, с месторождения-29,4 млн тонн конденсата.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова