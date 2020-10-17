Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.10.2020 15:49

Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт нефти на 8% - Минэнерго

Экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составил 21,5 млн тонн, что примерно на 8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

"Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-сентябре составила 26,1 млн тонн, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 2,1 млн тонн (на 7,4% - ИФ). При этом, компанией SOCAR добыто 5,6 млн тонн нефти с конденсатом, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - 17,8 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз - 2,7 млн тонн конденсата",- сообщили в министерстве.

По данным ведомства, за январь-сентябрь 2020 года в Азербайджане переработано 4 ,347 млн тонн нефти, что на 385,9 тыс. тонн или на 8,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

"Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана за январь-сентябрь 2020 года составил 21,5 млн тонн (спад на 8%). При этом, 20,4 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ и конденсат с месторождения Шах-Дениз, 1,1 млн тонн - на долю SOCAR", - сообщили в Минэнерго.

По информации ведомства, с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 октября 2020 года добыто суммарно 547,6 млн тонн нефти с конденсатом, экспортировано - 547 млн тонн. При этом, с блока АЧГ добыто 518,2 млн тонн нефти, с месторождения-29,4 млн тонн конденсата.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


Похожие новости


США останутся лидером по добыче нефти до 2040г, Саудовская Аравия станет основным драйвером роста с 2030г - МЭА Азербайджан в сентябре выполнил сделку ОПЕК+ на 101,5% - Минэнерго SOCAR в 2020г с учетом обязательств ОПЕК+ планирует добыть 7,2 млн тонн нефти с конденсатом Азербайджан в августе выполнил сделку ОПЕК+ на 101,8% - Минэнерго Себестоимость нефтедобычи с месторождений SOCAR в 2019г увеличилась на 4,9% Азербайджан в январе-июле сократил экспорт нефти на 7,6% -Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]