Восстановление экономики РФ идет быстрее, чем предполагалось - Мишустин

Экономика РФ восстанавливается быстрее изначальных ожиданий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящем в понедельник в режиме видеоконференции.
"Несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность - с начала года инфляция составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее чем предполагалось", - сказал он.
"Уже в следующем году мы ожидаем возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, и сохранение инфляции вблизи 4%", - подчеркнул Мишустин.
Как сообщалось, действующий официальный прогноз правительства предполагает спад ВВП РФ в 2020 году на 3,9% и рост на 3,3% в 2021 году, инфляцию на уровне 3,8% в 2020 году и 3,7% в 2021 году.
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