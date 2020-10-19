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СНГ 19.10.2020 23:57

Восстановление экономики РФ идет быстрее, чем предполагалось - Мишустин

Экономика РФ восстанавливается быстрее изначальных ожиданий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящем в понедельник в режиме видеоконференции.

"Несмотря на довольно внушительный объем прямой и косвенной поддержки, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность - с начала года инфляция составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее чем предполагалось", - сказал он.

"Уже в следующем году мы ожидаем возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, и сохранение инфляции вблизи 4%", - подчеркнул Мишустин.

Как сообщалось, действующий официальный прогноз правительства предполагает спад ВВП РФ в 2020 году на 3,9% и рост на 3,3% в 2021 году, инфляцию на уровне 3,8% в 2020 году и 3,7% в 2021 году.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, МИШУСТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]