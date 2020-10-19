Мировые цены на нефть адекватны текущей рыночной ситуации - Новак

Цены на мировом нефтяном рынке сейчас адекватны ситуации, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я считаю, что сегодняшние цены соответствуют текущей ситуации. И рынок адекватно оценивает. На сегодняшний день нет каких-то черных лебедей, либо специальных факторов, которые повлияли бы либо на резкое повышение цен, либо на резкое снижение. Сегодня с точки зрения баланса спроса и предложения оценка идет рыночная. Она, наверное, соответствует действительности", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).