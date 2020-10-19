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ТЭК 19.10.2020 22:35

Мировые цены на нефть адекватны текущей рыночной ситуации - Новак

Цены на мировом нефтяном рынке сейчас адекватны ситуации, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я считаю, что сегодняшние цены соответствуют текущей ситуации. И рынок адекватно оценивает. На сегодняшний день нет каких-то черных лебедей, либо специальных факторов, которые повлияли бы либо на резкое повышение цен, либо на резкое снижение. Сегодня с точки зрения баланса спроса и предложения оценка идет рыночная. Она, наверное, соответствует действительности", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]