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Финансы 20.10.2020 12:35

Expressbank сократил в январе-сентябре активы на 10%, прибыль – в 3,4 раза

Азербайджанский «Expressbank» сократил в январе-сентябре 2020 года активы на 10,1% - до 304,414 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2020 года равен 221,123 млн манатов (спад на 1,2%), в частности потребительские кредиты – 127,021 млн манатов (спад на 7,6%), бизнес-кредиты – 64,061 млн манатов (рост на 9,5%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 182,585 млн манатов (спад на 18,6%). Депозитный портфель на начало октября 2020 года составил 112,82 млн манатов (спад на 35,2%), в частности вклады населения – 89,67 млн манатов (спад на 37,2%).

На конец сентября капитал Expressbank составил 121,828 млн манатов (рост на 6,5%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-сентябре 2020 года составила 7,426 млн манатов (спад в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]