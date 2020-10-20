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Дальнее зарубежье 20.10.2020 15:35

Южная Корея отмечает значительный прогресс КНДР в разработке ракетных систем

Пхеньян стремительно развивает ракетный потенциал, сокращая разрыв в военных технологиях с Сеулом, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой Агентство по оборонному развитию Южной Кореи.

"Мы провели серьезный анализ оружия, продемонстрированного на параде (в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи - ИФ). Мне показалось, что оружие Северной Кореи более совершенно, чем пять лет назад", - цитирует "Рёнхап" слова директора агентства Нам Сэ Гю.

"Я думал, что мы опередили их примерно на 20 лет с точки зрения создания баллистических ракет на твердом топливе или других ракетных систем, но после просмотра военного парада я подумал, что разрыв сократился более чем вдвое", - добавил Нам Сэ Гю.

При этом он выразил сомнение в том, что стремительный прогресс ракетной программы КНДР связан с использованием конфиденциальной информации других стран, полученной взломом. Он отметил, что ракетные системы двух Корей "концептуально отличаются друг от друга".

"Когда мы смотрим на их системы вооружений, мы видим, что некоторые части были скопированы оттуда или отсюда, но поскольку их вооружение концептуально отличается от нашего, я не думаю, что они похищали какую-либо информацию у нас", - пояснил глава агентства.

В агентстве также отметили, что Пхеньян провел работу над модернизацией традиционной системы вооружений, в том числе баллистических ракет малой дальности, которые могут достичь Южной Кореи. При этом Нам Сэ Гю заявил, что, несмотря на прогресс, военные способны перехватить новые ракеты малой дальности в случае их запуска.

"Рёнхап" напоминает, что 10 октября в Пхеньяне прошел военный парад в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, на котором были продемонстрированы новые модели межконтинентальной баллистической ракеты и баллистической ракеты подводного базирования наряду с другими новыми видами вооружений и военной техники.

За парадом наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТЫ, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]